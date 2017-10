FESTIVAL DEI POPOLI 58 - L'ULTIMA POPSTAR - I fedeli di Papa Francesco

"L'Ultima Popstar" di Casazza, Prevosti e Zoja



16/10/2017, 12:05

Papa Francesco, figura carismatica ed ammaliante, è stato in grado di modernizzare la chiesa mettendola al passo coi tempi e sviluppando attorno alla sua figura e al suo operato un’accesissima attenzione. La sua persona e le sue scelte hanno fatto sì che numerose persone si riavvicinassero alla Chiesa e riscoprissero una fede che in alcuni credenti si era affievolita con gli anni.25 marzo 2017, Monza. È prevista la celebrazione della messa da parte del Papa. Più di un milione di persone accorrono da tutto il mondo per assistere a questo evento unico."", documentario diretto da, segue le ore precedenti all’arrivo del Santo Padre. I preparativi infervorano e fin dalle prime luci dell’alba le persone si radunano nel parco dove si terrà la funzione. Le riprese dei registi si incentrano soprattutto sui volti che popolano lo spazio circoscritto per la messa: chi si scatta delle foto ricordo, chi intona dei canti e chi chiacchiera spensierato. La gioia sembra pervadere tutti. Ciò che più viene messo in risalto dalla pellicola è la forte presenza della componente giovane fra il pubblico, costituita sia da adolescenti che da bambini. Il tempo che precede l’arrivo del Papa non è noiosa attesa ma si presenta come un’occasione di incontro, svago e divertimento, che è parte fondante e imprescindibile dell’evento stesso.Si delinea così, attraverso le immagini proposte dal documentario, una nuova modalità di vivere la propria fede, una modalità fondata sul contrasto e connubio del vecchio col nuovo, del passato col moderno. Le nuove generazioni si amalgamano con quelle più adulte e le musiche odierne si confondono con le preghiere e i canti religiosi. Tutto ciò, o almeno in gran parte, lo si deve al fascino di Papa Francesco, che ha avuto la capacità di dare un volto nuovo alla Chiesa, attirando su di sé un’attenzione mediatica immensa e internazionale, come nessun’altra popstar contemporanea è riuscita a fare.