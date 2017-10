PREMIO ANTINOO - Prima edizione a Cinecittà Studios

Dante Ferretti, Premio Antinoo 2017 alla Carriera



15/10/2017, 11:02

Si è svolta nella prestigiosa Sala Fellini a Cinecittà Studios,la Prima Edizione degli Action Academy Awards. La cerimonia, presentata dall'eclettica Drusilla Foer, organizzata da Action Academy, l’Accademia di Alta Formazione per lo spettacolo di Nando Moscariello e Maria Grazia Cucinotta, con la collaborazione di Francesca Piggianelli, ha assegnato i Premi Antinoo per la Televisione, per il Cinema e per la Fiction, con speciali premi Antinoo a personalità illustri che si sono distinte per qualità e impegno nella loro vita professionale.Premiati Sezione Cinema:Antinoo International alla Carriera Dante FerrettiAntinoo Attrice Dell’anno Lina SastriAntinoo Giovane Produttore dell’anno Simone Riccioni.Questi i premiati nella Sezione Tv:Antinoo Tv - Autore E Capo Progetto dell’anno Cristiana FarinaAntinoo Tv - Alla Carriera Roberto CenciAntinoo Tv Programmi Storici Bagaglino a Francesco Pingitore con la presenza di Pamela PratiAntinoo Sceneggiatore dell’anno cinema e tv Salvatore De MolaPremiati Sezione Fiction:Antinoo Produttore Fiction dell’anno Patrizia MarroccoAntinoo Migliore Fiction dell’anno e regia "In Arte Nino"di Luca Manfredi. Hanno ritirato il premio il regista ed Erminia Manfredi Ferrari.Antinoo Sceneggiatore dell’anno Salvatore De MolaLa giuria, composta dal regista statunitense Michael Hoffman, dall'avvocato Michele Lo Foco, dal semiologo del cinema Giulio Vicinelli, dalla sceneggiatrice Carla Vistarini e dal montatore Patrizio Marone, ha invece assegnato i premi Antinoo agli allievi dell' Action Academy.Riccardo Giacomini si è aggiudicato l'Antinoo come miglior allievo dell'anno, a Eugenio Krilov l’Antinoo per la miglior interpretazione mentre, l'Antinoo per il miglior cortometraggio è andato a Mercy.Durante la serata l'attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta ha presentato il progetto "TEEN”, una serie televisiva che vede protagonisti i teen ager, volto alla ricerca e alla scoperta di nuovi talenti, prodotto dalla stessa Cucinotta con la collaborazione di Action Academy.Il Premio Antinoo nasce dalla volontà di gratificare i giovani che studiano e lavorano nel mondo del cinema e della televisione, dandogli così visibilità e uno stimolo propulsivo per il futuro della loro carriera. La scelta del nome e del simbolo ufficiale del premio è un omaggio alla figura storica di Antinoo, il giovane greco che ispirò l’imperatore romano Adriano, contribuendo a costruire quella magnifica temperie culturale che attraversò Roma e tutto l’Impero nei primi secoli dopo Cristo.L’artista Assunta Paravati ha prestato la sua creatività per l’ideazione e realizzazione della statuetta di Antinoo. La scenografia dell’evento è stata realizzata da Andrea Riccio.