CINEMA ITALIANO VILLERUPT 40 - L'ultimo film con Dario Fo evento speciale

15/10/2017, 11:43

Annunciato il primo lungometraggio che verrā presentato in anteprima francese al. Sarā "" l'ultimo film a cui ha preso parte il premio Nobel Dario Fo, uno degli eventi speciali della 40esima edizione del Festival, la pių antica e prestigiosa kermesse dedicata al cinema italiano in terra di Francia.La notizia č stata diffusa nel primo anniversario della scomparsa dell'autore di "Mistero buffo". "" diretto dal regista Michele Diomā, analizza il grado di libertā d'espressione che in questo momento c'č in Italia, un tema indubbiamente caro al drammaturgo premio Nobel, che pių volte, nella sua gloriosa carriera, fu vittima di censure o quantomeno di restrizioni da parte della TV pubblica italiana. L'appuntamento che si terrā presso la regione del Grand Est dal 27 ottobre andrā a consolidare il profondo legame che c'č tra la cultura francese e la figura di Dario Fo, i cui testi teatrali da decenni vengono allestiti oltralpe, riscontrando sempre grande successo.Il registaappresa la notizia della selezione da parte del Festival du film italien de Villerupt di "" ha dichiarato: "".