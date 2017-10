TRAILERS FILM FEST - Il Premio a "I Babysitter"

Il cast di "I Babysitter" Premio cinemaitaliano al TrailerFF 2017



Giunto alla sua quindicesima edizione, il festival è diretto dae condotto per la prima volta dalla giornalista e presentatrice. Il programma di oggi - giovedì 12 ottobre prevede, la mattina, presso la, l'incontro su “Il cinema del reale”, con il regista e sceneggiatore Carmine Amoroso, mentre presso il Naba - Nuova Accademia di Belle Arti, si tiene l'incontro “Produrre e distribuire un film indipendente. Il caso di Pecore in erba”, con il regista Alberto Caviglia e la produttrice Olivia Musini. Alle ore 15:00, presso l'Università IULM, il primo incontro del workshop su come “Realizzare un trailer cinematografico”, a cura di Edoardo Massieri, trailermaker e art director di Film Design. Alle ore 18:00, nella sala Excelsior del Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, la proiezione dei 30 trailers in concorso, divisi nelle sezioni Italia, Europa e World.La prima serata del festival, sempre alsi apre alle ore 20:30 con la premiazione del Miglior Booktrailer dell'Anno e, a seguire, in collaborazione con, la proiezione, alla presenza del registae dell'attore, del lungometraggio, distribuito nelle sale da Medusa e interpretato, tra gli altri, anche dache sarà premiato come Film Rivelazione dell'Anno.Il programma di domani - venerdì 13 ottobre, prevede alle ore 10:00 presso l'Università IULM, il secondo e ultimo incontro del workshop su come “Realizzare un trailer cinematografico”, a cura di Edoardo Massieri. Alle ore 19:00, presso la sala Excelsior del Nuovo Anteo Palazzo del Cinema, la sezione Professional del festival presenta un incontro con la giuria del premio Pitch Trailer e a seguire il workshop a cura di JVC.Alle ore 20:30 la serata TrailersPremière al Nuovo Anteo Palazzo del Cinema si apre con la consegna del premio al Miglior Poster dell'Anno, votato dal pubblico online e del Premio al Miglior Pitch Trailer per l'idea di un film da realizzare, con in palio, grazie alla partnership con JVC, una videocamera 4K GY-LS300CHE (fornita anche dell’ottica Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12–40 mm 1:2.8 PRO). A seguire, in anteprima nazionale, il lungometraggio Vittoria e Abdul, ultima regia di Stephen Frears, distribuito in Italia da Universal Pictures, con Judi Dench, Olivia Williams e Michael Gambon.Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.