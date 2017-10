MADE IN CHINA NAPOLETANO - Le musiche di Marco Werba

11/10/2017, 09:59

In occasione dell'uscita del film "" di Simone Schettino, Cinevox Record pubblica su tutte le piattaforme digitali la soundtrack firmata da Marco Werba. L'album contenente la colonna sonora sarà disponibile in download e streaming a partire da venerdì 13 ottobre 2017.", prodotto da AU79 e distribuito da Easy Cinema, è una divertente commedia che gioca sull'incontro-scontro tra la cultura cinese e quella partenopea. Costituisce l'esordio alla regia per il fondamentalista napoletano Schettino. Nel cast, oltre a lui, Elisabetta Gregoraci, Maurizio Mattioli e l'esplosiva Tosca D'Aquino.La colonna sonora sottolinea le tematiche del film grazie a un'originale commistione di sonorità:riesce nell'impresa non facile di far sposare la musica cinese con le atmosfere tipiche della tarantella. Queste suggestioni caratterizzano tanto i temi d'amore quanto i brani più concitati, i quali accompagnano il protagonista Vittorio nelle sue innumerevoli corse per la città.Il compositore, abituato a confrontarsi con i generi horror e drammatico si è cimentato con piacere per la prima volta nelle sfide poste dalla commedia. Werba vanta una lunghissima esperienza nel campo della musica da film e ha in passato collaborato con registi come Dario Argento, Cristina Comencini, Aurelio Grimaldi.