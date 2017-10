EDI - Al MANN di Napoli per parlare di mito ed effetti visivi

11/10/2017, 08:02

In occasione della mostra "", aperta al pubblico fino al 16 ottobre 2017, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha organizzato in collaborazione con Electa, Mito-Mania, un programma di eventi, visite e laboratori didattici sul tema del Mito e dell'Eros tra letteratura, poesia, teatro e cinema.Il 12 ottobre, nel corso della terza giornata di Mito-Mania dal titolo "", interverrà, socio fondatore della società di post produzione ed effetti visivi per il cinema e la pubblicità EDI Effetti Digitali Italiani, che racconterà come sono stati realizzati alcuni degli effetti visivi della serie tv American Gods, disponibile in Italia su Amazon Prime Video e tratta dall'omonimo libro di Neil Gaiman del 2001. Nello specifico,l'EDI ha curato gli effetti visivi dell'ultimo episodio, l'ottavo, in cui la protagonista è Bilquis, dea dell’amore. Si tratta di una scena molto complessa, in cui l'intervento si é concentrato sulla realizzazione di ambientazioni, animazioni digitali, liquidi CGI e compositing di elementi CGI sul girato.L'intervento di Grisi sarà accompagnato dal racconto di Matteo Nucci, scrittore finalista al Premio Strega 2017 e studioso del pensiero antico sulla persistenza dei miti nella cultura pop contemporanea.Dice: "