FESTIVAL DEI POPOLI 58 - THE REMNANTS - Capire il Laos

Una scena di "The Remnants"



12/10/2017, 08:00

Carlo Griseri



Ilè una piccola striscia di terra che confina con il Vietnam, un paese mai entrato formalmente in una guerra come parte in causa. A volte, però, la guerra entra a casa tua anche se non lo vuoi, e trovarsi geograficamente così vicini a una terra sfidata dalla potenza statunitense in uno dei più sanguinosi conflitti degli ultimi 50 anni può rivelarsi un disastro.Questa è la storia che ha ispiratoper girare il loro "": tra il 1964 e il 1973, durante appunto la guerra del Vietnam, la forza aerea statunitense ha effettuato, riversando oltre 2 milioni di tonnellate di esplosivi in tutto il paese. Numeri immensi, che lo hanno reso il paese più bombardato nella storia.Non è una ricostruzione storica quella che Barberi e Russo cercano, i numeri sono un dato di fatto (di enorme impatto, sia detto): "" cerca i volti e la quotidianità di chi con quel passato, a oltre 40 anni dalla fine del conflitto, deve fare i conti con i residui della guerra, gli ordigni inesplosi che sono ancora oggi un pericolo per chiunque, specie per chi prova a vivere coltivando la terra.Un documentario intenso e calibrato, che conferma (fin dai tempi del premiatissimo "") la capacità dei suoi autori di far entrare il pubblico in empatia con i propri personaggi senza alcuna retorica. Dote rara e preziosa.