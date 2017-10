MILANO FILM FESTIVAL XXII - Tutti i premi

La premiazione del Milano Film Festival 2017



09/10/2017, 11:00

Simone Pinchiorri



" di Gürcan Keltek (Turchia / Olanda / 85′)Motivazione: Per l’ipnotica costruzione narrativa, visiva e sonora. Un film low-fi, ma composto come una sortadi sinfonia in cui si dispiegano le urgenze politiche di un territorio in guerra, la sua memoria, la vita e la natura colta nei suoi istinti elementari. Ogni cosa gravita sotto un cielo di meteore." di Antoine Mocquet (Francia / 10′)Motivazione: Per il coraggio di trattare un tema drammaticamente urgente come quello del terrorismo, per la capacità di esprimere con notevole forza visiva e dialoghi semplici ma incisivi i sentimenti di rabbia, fragilità e paura che sempre di più rischiano di condizionare le nostre vite." di Lucrèce AndreaeMotivazione: Per la capacità di raccontare il senso di vuoto lasciato da una persona cara e la complessità delle relazioni umane con sensibilità, delicatezza e ironia, anche grazie a uno stile personale e poetico che emoziona per profondità e capacità immaginativa." di Adriano ValerioMotivazione Per il grande controllo del linguaggio filmico che, soprattutto grazie al lavoro sui volti, gli spazi e i silenzi, riesce a raccontare con discrezione, profondità emotiva e intensa espressività una singolare storia di amore e amicizia." di Hayoun Kwon (Francia)Motivazione: Per l’impegno costante e la militanza nella padronanza della materia politica come della ricerca narrativa attraverso uno stile d’animazione sempre astratto eppure lineare, narrativo. Per la passione nella sperimentazione tecnologica e sperimentale, come con il progetto Innerpace VR di cui è fondatrice, dimostrando un carattere fortemente innovativo all’interno di una produzione complessa, prolifica e costante. Infine, per segnalare uno dei più grandi talenti del mondo del cinema indipendente e per aver prestato l’immagine alla 22esima edizione di Milano Film Festival." di Fabio MeiraMotivazione: Per la capacità di restituire, attraverso momenti di grande delicatezza psicologica e sorprendente forza visiva il percorso di maturazione e di avvicinamento di due adolescenti, raccontando in controluce qualcosa che sta nel profondo della società brasiliana, e per la capacità di una produzione indipendente di raggiungere il cuore di pubblici lontani, riuscendo a essere popolare senza rinunciare alle prerogative della ricerca stilistica e di linguaggio." di Guilherme Gehr (Brasile)" – Swamp di Juan Sebastiàn Mesa (Colombia)" di Rahul Jain (India, Germania, Finlandia)" di David Lavallee (Canada)" di Lucrèce Andreae (Francia)Motivazione: Per la profonda empatia che sa generare verso i suoi personaggi, figure complesse di una narrazione familiare che fa proprie le grandi potenzialità metaforiche e simboliche dell’animazione e per un’immersione non convenzionale che risolve il tema della perdita in maniera diretta e al contempo delicata." di Jin Liu (Cina)Motivazione: Per l’assoluta indipendenza produttiva ed il rigore capace di organizzare un racconto grottesco di crudele denuncia della società capitalista secondo la migliore padronanza di linguaggio del cinema d’animazione di stampo più classico." di Dustin Guy Defa (Stati Uniti)" di Sebastian Petretti (Belgio)" di Antoine Mocquet (Francia)