MADE IN CHINA NAPOLETANO - La Cina e il Vesuvio

Il gruppo di interpreti di "Made in China napoletano"



06/10/2017, 16:55

Stefano Amadio



La produzione campana non accenna a diminuire dopo l’ondata della Mostra di Venezia. In sala arriva "" una commedia che dalla situazione personale prova a indagare in quella sociale con l’invasione dei prodotti cinesi sui nostri mercati.racconta la storia di Vittorio, non più giovane commerciante di giocattoli italiani che si trova improvvisamente in crisi un po’ per l’apertura di un negozio cinese di fronte al suo, un po’ perché gli dice proprio male. Intorno a lui una strana famiglia, ideale per far scappare qualche risata e molte battute. Il rapporto con i cinesi di fronte si infittisce e un cambiamento epocale, consegna agli orientali il vero potere economico e politico mondiale.Dalla farsa napoletana, Schettino prova a uscire immergersi nel mare della fantapolitica e della macro economia, rimanendo però a raccontare quello che accade intorno al Vesuvio.Il film è decisamente lungo e i dialoghi appaiono scritti senza la revisione di una terza persona, capace di tagliare e limare le bozze per una versione definitiva più asciutta e veloce.Malgrado il gruppo di attori caratteristi di qualità, "", risente di una pratica cinematografica sommaria, con i vari aspetti tecnici e artistici curati solo in superficie.Uscita in sala, in Campania e nelle città capozona, dal 12 ottobre.