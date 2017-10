FUOCOAMMARE - Su Rai Storia per il ciclo "Documentari d'Autore"

Gianfranco Rosi



06/10/2017, 11:00

Due anni di permanenza a Lampedusa per raccontare il luogo più meridionale d'Italia e quello più vicino all'Europa per la massa di esseri umani che dall'Africa parte alla ricerca di una vita migliore o, semplicemente, di una vita. E’ il tempo cheha dedicato alla realizzazione di “”, che Rai Cultura propone sabato 7 ottobre 3017 alle 22.25 su Rai Storia per "".Uno sguardo senza giudizi e senza pregiudizi, per raccontare una Storia che si sta svolgendo anche ora, per andare oltre la cronaca. Le vite di uomini, donne e bambini di Lampedusa, fazzoletto di terra in mezzo al Mediterraneo, terra di approdo per migliaia di migranti.Il film ha vinto l’Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2016.