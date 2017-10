MANETTI BROS. - Dal 20 al 30 ottobre al MIC di Milano

08/10/2017, 11:41

Dal 20 al 30 ottobre 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italiana presenta: in occasione dell’uscita dell’ultimo film "", presentato in concorso alla 74a edizione della Mostra del Cinema di Venezia, una panoramica sulla filmografia dei fratelli romani Marco e Antonio Manetti, meglio conosciuti come Manetti Bros.", la loro ultima fatica, è un piccolo gioiello che ha convinto la critica italiana e americana e ha fatto cantare il pubblico in sala. Gli attori, le coppie formate da Serena Rossi con l’attore feticcio Giampaolo Morelli e Claudia Gerini con l’azzeccatissimo Carlo Buccirosso, sono in stato di grazia e la sceneggiatura coinvolge e diverte fino alla fine.Il film, in programma lunedì 30 ottobre alle ore 21, è in attesa di conferma." si colloca in una carriera cinematografica fatta di opere sempre originali e riuscite, che nascono da spunti narrativi folgoranti, a partire dal loro grande successo, "" (2013), esilarante poliziesco in versione ironica con protagonista Alessandro Roya, perfetto nella parte di Paco Stillo, carabiniere pianista che si ritrova dentro a un giro poco raccomandabile; ma anche "" (2000), una rivisitazione ironica del personaggio di Dracula con Micaela Ramazzotti e Carlo Verdone; "" (2005), tutto girato dentro a un ascensore; "" (2011), fra traduttrici, misteri e fantascienza, e "" (2012), un horror alla Manetti Bros, genere che più di tutti amano.