PANAS LA LEGGENDA - Al cinema il 23 ottobre come evento UCI Cinema

Locandina "Panas la Leggenda"



04/10/2017, 13:45

Simone Pinchiorri



" di Francesco Trudu uscirà in sala come evento dal 23 ottobre 2017 agli UCI Cinemas.Si tratta di un'opera filmica che attinge ad una delle leggende più antiche della tradizione sarda,”" è interamente girato in Sardegna. Le ambientazioni, estremamente suggestive, ricostruiscono una terra misteriosa, ricca di ombre, viottoli, paesaggi selvaggi e cittadine perse nel tempo.Una minuziosa ricerca è stata fatta per trovare luoghi ancora sconosciuti al grande pubblico, per offrire immagini nuove ed inedite, e nel riallacciare una leggenda popolare alla vita di fine 1800.Nel cast Alberto Masala, Alessandra Muntoni, Gabriele Demontis, Fabrizio Congia, Anna Simbula, Graziella Matta, Bibiana Camboni, Gianluigi Marras, Angelo Piredda, Davide Cossu, Francesca Pusceddu, Sofia Garau.Il film è prodotto e distribuito da Cinemacademy.