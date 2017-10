PRIX ITALIA 2017 - I vincitori

Ellen



03/10/2017, 10:07

Si è conclusa l'edizione 2017 del: ecco l'elenco dei vincitori.TV PERFORMING ARTSVINCITORE: MANIFESTO (ARD, Germania)MENZIONE SPECIALE: L’UOMO SENZA FINE... (NHK, Giappone)TV FICTIONVINCITORE: ELLEN (CH4 – Channel Four, Regno Unito)MENZIONE SPECIALE: LA SQUADRA DEL CIOCCOLATO (VRT, Belgio)TV DOCUMENTARIOVINCITORE: ICONA (TVP, Polonia)MENZIONE SPECIALE: SIRIA, LA GUERRA... (FRANCE 2, Francia)WEBVINCITORE: SHAME (NRK, Norvegia)MENZIONE SPECIALE: UNSOLVED: THE BOY... (BBC, Regno Unito)PREMIO SPECIALE SIGNISUMANITÀ DEL FUTURO: IA (MBC, Corea del Sud)UN AFFARE DI FAMIGLIA (NPO, Paesi Bassi)PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANAVINCITORE: NEL CUORE DELLA COREA DEL NORD (ARD, Germania)RADIO MUSICAVINCITORE: LA GRANDE PIETRA (SBC/RTS, Serbia)MENZIONE SPECIALE: IL SERVIZIO... (BBC, Regno Unito)RADIO DRAMAVINCITORE: DI GUERRA IN FIGLIO (ARTE Radio/ARTE France, Francia)RADIO DOCUMENTARIO E REPORTAGEVINCITORE: DOCUMENTARY ON ONE: NON C’È IL TEMPO DI PERDERE (RTÉ, Irlanda)