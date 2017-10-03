PRIX ITALIA 2017 - I vincitori

Ellen
Si è conclusa l'edizione 2017 del Prix Italia
: ecco l'elenco dei vincitori.
TV PERFORMING ARTS
VINCITORE: MANIFESTO (ARD, Germania)
MENZIONE SPECIALE: L’UOMO SENZA FINE... (NHK, Giappone)
TV FICTION
VINCITORE: ELLEN (CH4 – Channel Four, Regno Unito)
MENZIONE SPECIALE: LA SQUADRA DEL CIOCCOLATO (VRT, Belgio)
TV DOCUMENTARIO
VINCITORE: ICONA (TVP, Polonia)
MENZIONE SPECIALE: SIRIA, LA GUERRA... (FRANCE 2, Francia)
WEB
VINCITORE: SHAME (NRK, Norvegia)
MENZIONE SPECIALE: UNSOLVED: THE BOY... (BBC, Regno Unito)
PREMIO SPECIALE SIGNIS
UMANITÀ DEL FUTURO: IA (MBC, Corea del Sud)
UN AFFARE DI FAMIGLIA (NPO, Paesi Bassi)
PREMIO SPECIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VINCITORE: NEL CUORE DELLA COREA DEL NORD (ARD, Germania)
RADIO MUSICA
VINCITORE: LA GRANDE PIETRA (SBC/RTS, Serbia)
MENZIONE SPECIALE: IL SERVIZIO... (BBC, Regno Unito)
RADIO DRAMA
VINCITORE: DI GUERRA IN FIGLIO (ARTE Radio/ARTE France, Francia)
RADIO DOCUMENTARIO E REPORTAGE
VINCITORE: DOCUMENTARY ON ONE: NON C’È IL TEMPO DI PERDERE (RTÉ, Irlanda)