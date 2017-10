LA CASA DI FAMIGLIA - Al cinema dal 16 novembre

Il cast del film "La Casa di Famiglia"



02/10/2017, 16:09

” segna il debutto alla regia di Augusto Fornari - già regista teatrale di numerose commedie – e ne sono protagonisti Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo e Matilde Gioli. Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Vision Distribution. Uscirà nelle sale il 16 novembre 2017 distribuito da Vision Distribuition.Alex (Lino Guanciale), i gemelli Oreste (Stefano Fresi) e Giacinto (Libero De Rienzo) e Fanny (Matilde Gioli) sono quattro fratelli cresciuti in ricchezza in una bella villa di famiglia in campagna. Non potrebbero però essere più diversi l’uno dall’altro. Per aiutare Alex, in grave difficoltà economica, decidono di ricorrere all’unica soluzione possibile: vendere la casa paterna. Nessuno di loro può tuttavia immaginare che, il giorno dopo la firma dal notaio, possa accadere l'impensabile: il padre Sergio (Luigi Diberti), in coma da molti anni, si risveglia. I dottori sono categorici: per una buona ripresa è fondamentale che torni alla sua vita quotidiana circondato dall’affetto dei figli, dai ricordi e dagli oggetti a lui più cari. E adesso? Ai quattro fratelli non resta che una sola cosa da fare: fingere che la villa non sia mai stata venduta e recuperare in gran fretta mobili, cimeli di famiglia e persino l'amato cane. Tutto questo tra momenti di nostalgia e incomprensioni, una badante russa sopra le righe (Nicoletta Romanoff), sorprese, equivoci, colpi di scena e gag esilaranti.Vision Distribution è la nuova società di distribuzione cinematografica italiana nata nel dicembre 2016 da un progetto di Sky Italia e cinque case di produzione italiane: Cattleya, Wildside, Lucisano Media Group, Palomar e Indiana Production Company.