FERRANTE FEVER - Solo tre giorni in sala

Ferrante Fever di Giacomo Durzi in sala 2-3-4 ottobre



02/10/2017, 12:08

Natalia Giunti



"fa il punto sul lavoro e sull’esistenza di. Tra l’Italia, dove è nata (pare) e dove vive e scrive (sembra), e gli Usa dove è esplosa la mania per i suoi romanzi fino a farla diventare una best seller, forse anche grazie al mistero che avvolge la sua identità.Il documentario diretto da, ideato e scritto con, alterna valutazioni sulla scrittura, con una serie di interviste a personaggi dell’editoria statunitense e italiana, a domande sulla vera identità di, sulla sua scelta di rimanere anonima e su quanto questo alone di mistero abbia avuto effetto sull’esplosione della sua fama., tra editori, pubblicitari e lettori il mito dell’italiana senza volto e curriculum è riuscito a scardinare un sistema fatto di interviste, promozione televisiva, presenza fisica, indispensabili ad accompagnare l’uscita dei volumi e, più che altro, a glorificare l’ego degli scrittori.un mistero, ad esempio durante l’assegnazione del Premio Strega poi vinto da, che più che altro priva il pubblico e gli addetti ai lavori di un appetitoso bersaglio su cui convogliare ogni critica possibile, praticando lo sport nazionale preferito: lanciare ortaggi verso chi ha successo.", forse rallenta durante lo svolgimento, andando a sbattere la testa contro questi due argomenti primari, con domande e soprattutto risposte molto simili tra loro che, dopo aver aperto una porta interessante sul fenomeno editoriale, continuano ad aprire finestre senza però aggiungere luce diversa su di lei.Tra gli italiani c’è, regista del primo film tratto da un romanzo della Ferrante, ""; c’èsempre senza dubbi, assoluto e definitivo; ci sono la sceneggiatricee lo scrittore, protagonista del film di Martone del 1995, da attrice ma soprattutto da estimatrice legge alcuni brani dei romanzi die alcuni dei suoi commenti giunti ai mortali attraverso messaggi puntuali quanto misteriosi.Il film uscirà con QMI 2-3-4 ottobre in molte città d'Italia.