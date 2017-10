TERRA DI SIENA FILM FESTIVAL 2017 - I vincitori

02/10/2017, 10:35

Si è conclusa con la vittoria di "" l'edizione 2017 del. Tutti i vincitori:PREMIO MIGLIOR FILM:Un film che si inserisce nella tradizione classica del cinema italiano di denuncia e ci porta al cospetto di una piaga dilagante dei territori del sud Italia: l’avvelenamento della terra ad opera della criminalità organizzata. L’autore, Diego Olivares affronta qui il genere rinnovandone gli stilemi, con uno sguardo moderno, essenziale, minimale che sa mescolare antropologia e melodramma evitando consapevolmente tentazioni retoriche. Solida la scrittura e interpretazioni ottime di tutto il cast, tra cui Luisa Ranieri che prende sulle sue spalle gran parte della riuscita melò dell’opera e Massimiliano Gallo, che lavora utilizzando il corpo attoriale come farebbe un martire.PREMIO MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE:GRAN PREMIO DELLA GIURIA DEI GIOVANI:PREMIO MANIEL DE SICA MUSICISTI DA FILM:PREMIO MIGLIORE REGIA INTERNAZIONALE:PER DUBLUPREMIO MIGLIORE OPERA PRIMA:PREMIO DELLA CRITICA:PREMIO MIGLIOR FILM DI GENERE:PREMIO MIGLIORE ATTORE:PREMIO MIGLIORE ATTRICE:PREMIO MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA:PREMIO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA:PREMIO MIGLIORE ATTORE/ATTRICE ESORDIENTE:PREMIO CINEMA ECO-SOSTENIBILE:PREMIO CINECIBO/VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO:PREMIO CINECIBO ATTORE/ATTRICE:PREMIO ALL’IMMAGINE:PER NOBILI BUGIEPREMIO DISTRIBUTRICE/DISTRIBUTORE DELL’ANNO:PREMIO PRODUTTORE DELL’ANNO:PREMIO MIGLIOR CORTO: RESPIRAPREMIO ALLA REGIA: ELISABETTA PELLINIPREMIO MIGLIOR CORTO COMMEDIA: SE TI DICO NO È NOPREMIO MIGLIOR ATTORE ATTRICE CORTI: PAOLA LAVINIPREMIO SPECIALE PROGETTO CORTI AL CASTELLO: CLAUDIO BUCCI3 MENZIONI SPECIALI: ANDREA NATALE, FRANCESCA CECI, ALESSANDRA CARRILLOPREMIO CINEMA ECO SOSTENIBILE CORTI: THE LAST CALLMENZIONE SPECIALE MEDIO METRAGGIO: CONFINATI A PONZAGRAN PREMIO DELLA GIURIA DEI CORTI: IDRISPREMIO SPECIALE CORTI: GIOCHI DI RUOLO