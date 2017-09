MOVIEMMECE I - I venti film finalisti

29/09/2017, 17:03

La Redazione



La commissione selezionatrice dellla prima edizione del, evento promosso dalla Cooperativa Le Tribù, dall’Associazione Fuori dal Seminato e dal Festival internazionale Tutti nello Stesso Piatto, e realizzato grazie al contributo di SIAE nell’ambito del progetto Sillumina, ha individuato i 20 corti finalisti:- Buffet di Alessandro D’ambrosi- Carne e polvere di Antonio La Camera- Clara e i suoi cannoli di Simona Bua- Difficile da digerire di Roberta Costantini- How to save your darling di Leopoldo Caggiano- Hunger for bees di Monica Pelliccia- Il Pescatore di Michele Cadei- I spiritari di Graziano Molino- La cena di Andrea Vecchione- La ricetta di Luigi Pironaci- Life only comes form life di Francesco Monticelli- Penelope del mare di Luigi Scaglione- Pomo d’oro di Paolo Sideri- Rèsce la lune di Giulia Di Battista- Salifornia di Andrea Beluto- Self control di Salvatore Sclafani- Storie di Sfruttamento nell’Agro Pontino di Andra Paco Mariani- Strawberry Garden di Alessandro Arfuso- Timballo di Maurizio Forcella- XXL di Maria Francesca SilvestriIl festival è in programma a Napoli dal 20 al 29 ottobre 2017.