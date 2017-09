NAPOLI FILM FESTIVAL 19 - Sold out per l’incontro con Castellitto e Mazzantini

Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini



29/09/2017, 14:17

Sold out per l, ospiti dell置ltima serata delin attesa del gran finale con le premiazioni di domenica 1 ottobre. Domani sabato 30 settembre alle ore 21 al Cinema Hart la celebre coppia artistica del cinema italiano, regista e attore lui e scrittrice e sceneggiatrice lei, arrivano al festival diretto da Mario Violini per raccontare la loro collaborazione in un incontro moderato dal giornalista Marco Lombardi. Seguir la proiezione di "", il film vincitore di tre Nastri d誕rgento con Jasmine Trinca miglior attrice al Certain Regard di Cannes 2017.Alle 19 al Cinema Hart (Posto unico 5,00 - Ridotto 4,00) , anteprima napoletana di"", il gioco, il documentario di Nina di Majo su uno dei pi grandi compositori del XX secolo. La vicenda umana e artistica, struggente e creativa del genio ribelle Hans Werner Henze nato nel 1926 in Germania, e da l fuggito presto - dopo essere gi scappato da un campo di Guerra negli anni 50 per il clima vissuto come troppo conservatore e omofobo da uno spirito libero e posseduto dalla musica e dalla sua visione politica. Una fuga che trova rifugio in Italia, a Ischia e Napoli, dove Henze entra in contatto e amicizia con alcune delle menti pi fervide del tempo (e dell誕vvenire): Luchino Visconti, Pasolini, Luigi Nono, e inizia un誕micizia fondamentale con la geniale scrittrice e poetessa Ingeborg Bachmann, suo grande amore.In concorso perarriva dalla Francia "" di Eric Capitaine Mathias Lonisse, orgoglioso fondatore di Love is dead, business sulle separazioni sentimentali con il compito di dare la notizia della rottura, si trover a gestire quella tra i genitori (Institut fran軋is, ore 16:30 Ingresso libero). Le ultime opere in gara persono in programma alle 16:30 al Cinema Hart.Per la sezione(Institut Fran軋is - Ingresso libero) dedicata al regista e attore franceseverranno proposti "" di Yossi Aviram (ore 10), L誕more sospetto di Emmanuel Carr鑽e (18:15) e "" di Roman Polański (ore 22). Per lain programma alle ore 20 il film "" (De Angelis autore dell弾pisodio 溺agnifico Shock).