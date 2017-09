MEDEAS - A Milano dall'8 al 23 ottobre 2017

Medeas



28/09/2017, 10:30

Dall'8 al 23 ottobre presso il Cinema Spazio Oberdan a Milano, Fondazione Cineteca Italiana propone in anteprima italiana, l'esordio cinematografico di, regista trentino che vive e lavora negli States e la cui opera seconda,, ha appena vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile (Charlotte Rampling) all’ultima Mostra del Cinema di Venezia., rivisitazione al maschile della tragedia di Euripide, è un film potente e di grande impatto visivo, rarefatto nei dialoghi e in cui l’espressività di personaggi e situazioni passa attraverso i gesti, i volti, i silenzi e gli spazi dell’azione. Un’opera intensa che rivela il grande talento registico di Pallaoro, senza dubbio oggi uno dei migliori autori del nostro cinema.Medeas è ambientato nella provincia americana più profonda, e mostra un'esplorazione lirica di una particolare realtà familiare e dei rapporti umani che la caratterizzano.Evocando i colori e le immagini del paesaggio western, Medeas attinge alla cronaca: "È un fatto realmente avvenuto in Scozia. Un contadino che uccide i suoi cinque figli, in macchina, proprio come si vede nel mio film".Presentato a 25 festival internazionali, il film conquista premi e consensi ovunque.