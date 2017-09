ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI - Al cinema dal 9 novembre

27/09/2017, 17:56

" di Francesco Ebbasta con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Beatrice Arnera, Roberto Zibetti, Simone Ruzzo e la partecipazione di Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito, uscirà in sala in 9 novembre 2017, distribuito da 01 Distribution.Il film è prodotto da una produzione Cattelya e The Jackal con Rai Cinema.Partire o restare. Inseguire i propri sogni o accettare un lavoro qualunque. Piselli o fave. E soprattutto, è più facile trovare lavoro in Italia o nello spazio?Dopo il successo di “Gay Ingenui”, “Lost in Google”, “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, iapprodano sul grande schermo con un’ irresistibile fanta-comedy.Il protagonista è Ciro, super qualificato grafico pubblicitario, specializzato in porte in faccia e collezionista di delusioni che, dopo averle provate tutte, decide di partecipare ad un concorso e mandare il suo curriculum nientedimeno che agli alieni. Tanto quelli figurati se rispondono. E invece…" è un film che rivela tutta la carica surreale e lo spirito dissacrante del gruppo creativo. E quindi Napoli, ma anche astronavi, alieni ed effetti speciali.Un’odissea sulla terra e nello spazio, per raccontare l’amore e l’amicizia ma soprattutto la voglia di esprimere il proprio talento e di realizzare i propri sogni. Dovunque e a qualunque costo. Perché le vie dello spazio sono infinite.Preparate le astronavi, l’invasione della terra sta per cominciare.