OSCAR 2018 - Tutti i candidati europei

01/10/2017, 09:20

Simone Pinchiorri



Questa la lista dei film europei candidati dalle varie nazioni all’Dita zë fill (Daybreak) di Gentian KoçiHappy End di Michael HanekeLe Fidčle (Racer and the Jailbird) di Michaël R. RoskamMuškarci ne plaču (Men Don't Cry) di Alen DrljevićGlory non c'č tempo per gli onesti (Slava) di Kristina Grozeva e Petar ValchanovNe gledaj mi u pijat (Quit Staring at My Plate) di Hana JušićBába z ledu (Ice Mother) di Bohdan SlámaDu forsvinder (You Disappear) di Peter Schřnau FogNovember di Rainer SarnetTom of Finland di Dome Karukoski120 battements par minute (120 Beats per Minute) di Robin CampilloAus dem Nichts (In the Fade) di Fatih AkinPlateia Amerikis (Amerika Square) di Yannis SakardisUndir trénu (Under the Tree) di Hafsteinn Gunnar SigurđssonSong of Granite di Pat CollinsA Ciambra di Jonas CarpignanoT'padashtun (Unwanted) di Edon RizvanolliMelānijas hronika (The Chronicles of Melanie) di Viestur KairishBarrage di Laura SchroederLayla M. di Mijke de JongThelma di Joachim TrierPokot (Spoor) di Agnieszka HollandSăo Jorge (Saint George) di Marco MartinsFixeur (The Fixer) di Adrian SitaruЈ. - Rekvijem za gospodju J. (Requiem for Mrs. J.) si Bojan VuletićČiara (The Line) di Peter BebjakRudar (The Miner) id Hanna Antonina Wojcik SlakEstiu (Summer) di Carla SimónThe Square di Ruben ÖstlundDie göttliche Ordnung (The Divine Order) di Petra Biondina VolpeTestről és lélekről (On Body and Soul) di Ildikó EnyediMy Pure Land di Sarmad Masud