L'INTRUSA - Leonardo Di Costanzo presenta il film al Cinema Stensen di Firenze

Una scena del film "L'Intrusa"



26/09/2017, 11:44

Domani, mercoledì 27 settembre 2017 alle 21 presso il Cinema Stensen di Firenze anteprima toscana de "", il film del regista Leonardo Di Costanzo, che sarà presente in sala. Al termine della proiezione, organizzata in collaborazione con l’associazione Libera, dibattito con il regista e don Andrea Bigalli sui temi del film e la camorra a Napoli.Il film, che arriverà nelle sale italiane il giorno successivo, 28 settembre, è ambientato nel centro ricreativo ‘La Masseria’ di Napoli, un'oasi felice in mezzo al degrado e alle logiche mafiose della città. Le mamme del quartiere ci portano i bambini per sottrarli alle disfunzioni familiari e immergerli nella creatività del gioco. In questa cornice cerca rifugio per sé e i suoi figli Maria, giovanissima moglie di un killer arrestato per omicidio. Ma l'intrusa crea scompiglio tra gli altri genitori, che la considerano il male incarnato." – ha detto il regista Di Costanzo - "".