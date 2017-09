LIFE AFTER OIL IV - I vincitori

La premiazione del 4° Life after Oil



25/09/2017, 16:21

Giuria: Francesca Sironi, Marianne Borgo e Somendra HarshDEAD DONKEYS FEAR NO HYENAS di Joakim DemmerMotivazione: Uno sguardo profondo e poetico su un problema devastante.SAFARI TOURISM: PAYING TO KILL di Olivia MokiejewskiMotivazione: Un dettagliato dietro le quinte sull’industria dei safari.Giuria: Giuseppe Cristaldi e Maria Elena DeliaUNIDENTIFIED di Vedat OyanMotivazione: Un escamotage narrativo geniale e un ritmo straordinario ci inchiodano di fronte alla più scomoda delle verità: come l'uomo possa rivelarsi, allo stesso tempo, il più creativo e il più distruttivo degli esseri viventi. E di come la sua creatività possa trasformarsi da strumento di vita in strumento di morte.BEAUTY OF LIFE di Ashish KumarMotivazione: La notevole portata documentaristica, unita allo svelamento graduale di paradossi caratterizzanti certa arretratezza culturale indiana, rende quest’opera sulle aggressioni da acido un monito ineguagliabile.Giuria: Fabrizio Cassinelli, Laura Piras e Luciano BurderiNGELIMBANG (The tin boy) di Rian Apriansyah, Docu - FictionMotivazione: Per ricordare che il Terziario ipertecnologico si basa sullo sfruttamento di materie prime, di qualcuno che "da qualche parte, dobbiamo pur depredare" (cit.).SWIMMING IN THE DESERT di Alvaro Ron, FictionMotivazione: Per la sua capacità espressiva e narrativa, un film che riesce ad affrontare un tema universale, attuale e di complessa risoluzione, attraverso il necessario dialogo tra generazioni.THE SMALL FUEL THAT CAN di Josue Oropeza, DocMotivazione: Di rado un’opera cinematografica concilia il rigore scientifico con un ritmo incalzante ed avvincente dimostrando come l'ecologia possa essere compatibile con il progresso: questa scomodissima verità è, invero, rivoluzionaria.Giuria: Matilde De Feo, Peter Marcias e Simone MassiBELOW 0° di Itai Hagage & Jonathan GomezMotivazione: Per aver trattato in forma poetica della solitudine, dell’uomo che impara ad apprendere dal ghiaccio e che alla fine del giorno si fonde col tramonto e col tempo.MENZIONE SPECIALE ANIMAZIONILUTRA di Davide MerelloMotivazione: Per lo stile ipnotico che crea una serie di suggestioni rare per tutta la sua durata.EL MOSTRO di Lucio Schiavon e Salvatore RestivoMotivazione: Per lo stile pittorico e raffinato e per il valore documentaristico della storia che racconta.Giuria: Carlo Manca, Gavino Barria, Giovanni Salis, Stefano Fresi, Rita Diez e Rossana Lay.A PLACE di Iván Fernández de Córdoba, FictionMotivazione: Per la capacità di raccontare il dramma universale della migrazione odierna e le piccole grandi tragedie personali dei profughi e rifugiati, mettendolo a confronto con i pregiudizi e le paure nei confronti del diverso da parte dei cittadini occidentali benestanti.Giuria: Cesare Crova, Giacinto Giglio, Gigi De Falco, Maria Paola Morittu, Maria Rosaria Iacono, Oreste Rutigliano, Raffaella di Leo e Sonia Barison.R-ESISTENZE di Alessandro Mirai & Fabian Volti, DocMotivazione: Il documentario racconta con intelligenza e sensibilità una vicenda locale, emblema di tante storie simili avvenute in ogni parte d'Italia. La fotografia evocativa di Mirai e Volti mostra da una visuale insolita la memoria e la vita dei luoghi nel succedersi delle generazioni.Giuria: Elena Meloni, Giada Pession, Gabriele Congia Joyce Helena Saba e Lisa Murru Studenti IPSCT Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici, S.T.GalluraTHE SURVIVOR di Ahmad MokariMotivazione: In un modo semplice e diretto porta alla comprensione delle conseguenze di una crescita non sostenibile, grazie al sapiente utilizzo di simboli e immagini di forte impatto.