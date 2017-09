IO FACCIO FILM - I numeri di una campagna di succcesso

25/09/2017, 15:55

IO FACCIO FILM, la campagna promossa dalle associazioni dell’audiovisivo ANICA, FAPAV, MPA e UNIVIDEO con l’obiettivo di mostrare al grande pubblico il lavoro di squadra quotidiano necessario alla realizzazione di contenuti audiovisivi, ha fatto centro. Con 42.000 like, oltre 2 milioni e mezzo di utenti raggiunti su Facebook e più di 2 milioni di visualizzazioni dei video in un anno, la campagna si è rivelata un successo. Centinaia i partecipanti alle masterclass e agli eventi organizzati presso università, festival e rassegne cinematografiche, valorizzando tutti quei professionisti e maestranze che svolgono la propria professione con passione.Un messaggio importante che ha coinvolto le industrie audiovisive e che ha puntato da una parte a valorizzare le competenze e la passione di chi ogni giorno contribuisce ad innalzare il valore della creatività e della cultura italiana nel mondo, dall’altra a lanciare un messaggio di attenzione e tutela verso il prodotto cinematografico, spesso colpito dal fenomeno della pirateria.L’industria audiovisiva italiana, con oltre 170mila professionisti impiegati e un valore di circa 14 miliardi di euro, costituisce un’importante risorsa per il nostro Paese, da sostenere e tutelare.Nove spot, diretti dal regista, incentrati su altrettanti professionisti, hanno raccontato la magia del grande schermo, resa possibile grazie al lavoro “dietro le quinte” di professionisti non noti al grande pubblico.L’iniziativa ha visto un’apposita campagna social che ha coinvolto gli utenti e li ha resi parte attiva del network #IoFaccioFilm. Grazie ad una app dedicata, chiunque ha potuto caricare una propria foto condividendola all’interno di una cornice brandizzata “Io Faccio Film”.Grande sostegno e forte coinvolgimento da parte dell’intera filiera audiovisiva hanno contraddistinto lo svolgimento della campagna: le singole aziende e associazioni hanno supportato attivamente il progetto promuovendo i contenuti tramite i loro canali.La campagna ha inoltre ricevuto il sostegno di numerosi professionisti del settore e artisti tramite la loro partecipazione agli eventi promossi da “Io Faccio Film” e alcuni contributi extra pubblicati sui social del progetto. Tra questi: i registi e attori Ficarra e Picone, i registi Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, il giornalista Gianni Minà, il regista Matteo Rovere, l’attrice Greta Scarano, il regista e attore Carlo Verdone.IO FACCIO FILM è una campagna promossa da ANICA, FAPAV, MPA e UNIVIDEO con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e dell’AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.