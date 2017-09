BOX OFFICE - "Cars 3" sempre primo in Top10

Cars 3



25/09/2017, 12:20

Antonio Capellupo



Dal 18 al 24 Settembre in sala ha continuato a trionfare l'animazione.Il film pi๙ visto ่ stato "" di Brian Fee, che ha totalizzato € 2.319.958 grazie ai 364.920 amanti della Pixar.Secondo posto per "" di Stella Meghie, che porta a casa € 1.311.283 con 184.388 spettatori.Chiude il podio "" di Luc Besson, con un incasso di € 988.092 e 137.562 accessi in sala.Unico italiano, che chiude la Top10, "" di Silvio Soldini che aggiunge altri € 237.600 al suo totale con 40.401 presenze.Questa la Top10 secondo dati Cinetel:1 CARS 3 - € 2.319.958 - 364.9202 NOI SIAMO TUTTO - € 1.311.283 - 184.3883 VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI - € 988.092 - 137.5624 BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA - € 930.091 - 143.9445 L'INGANNO - € 882.766 - 133.4536 KINGSMAN: IL CERCHIO D'ORO - € 869.130 - 124.0217 CATTIVISSIMO ME 3 - € 719.505 - 113.0818 DUNKIRK - € 643.145 - 98.1789 LA FRATELLANZA - € 304.403 - 46.24410 IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE - € 237.600 - 40.401