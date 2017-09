NINO BENVENUTI - Dalla boxe al cinema con un cortometraggio sulla sua Istria, gli esuli, le foibe

Nino Benvenuti: un Cuore oltre il Ring



22/09/2017, 15:46

Un grande campione non si arrende mai. Alla soglia degli ottant’annilancia una nuova sfida. L’obiettivo è quello di non dimenticare, di tenere vivo il ricordo del grande esodo istriano e dalmata che, tra il 1943 e il 1954, ha coinvolto oltre 350 mila persone.Lui, istriano da tre generazioni, è convinto dell’importanza di far conoscere questa storia alle nuove generazioni:”.Per farlo ha scelto di girare un cortometraggio, che sarà diretto da Sebastiano Rizzo, regista impegnato in film sociali e di denuncia “.”Per realizzare il cortometraggio,- assieme a Mauro Grimaldi, (scrittore, storico dello sport e vice Presidente della Lega Calcio Professionisti) e al Comitato 10 febbraio sorto per mantenere viva la memoria sull'esodo giuliano-dalmata e sulla tragedia delle Foibe - ha deciso di avvalersi, tra le altre forme di finanziamento, della piattaforma di crowdfunding www.eppela.com ” - ha spiegato.Donare è semplice. Basta collegarsi alla piattaforma www.eppela.com, iscriversi e effettuare la donazione sul progetto “ Nino Benvenuti: un cuore oltre il ring ”. Le donazioni partono da 5 euro. Sono previsti, per coloro che contribuiscono, dei benefit simbolici, che vanno dalla foto di Nino Benvenuti autografata, al poster di una prima pagina storica autografato o al libro “Diari paralleli” con dedica, che ha ottenuto la menzione speciale al premio Bancarella Sport “L’obiettivo minimo è raggiungere 15.000 euro; quello auspicato 30.000 euro - una cifra che servirà a coprire la metà dei costi complessivi stimati in oltre 60.000 euro.”