ARIANNA - Unico film italiano al 35° Reeling: The Chicago LGBTQ International Film Festival

Una scena del cortometraggio "Arianna"



22/09/2017, 11:44

Dopo il successo ottenuto come Evento speciale all’ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, "" di David Ambrosini sbarca al(21-27 settembre 2017).Domenica 24 settembre, il cortometraggio – ispirato a una storia vera di discriminazione lavorativa nei confronti delle persone transessuali – sarà presentato in Concorso nell’ambito del secondo festival più antico al mondo legato a tematiche LGBTQ.All’anteprima di Chicago parteciperanno il regista David Ambrosini e il protagonista Andrea Garofalo." – ha detto– ""." affronta un fenomeno diffuso ma ancora poco noto: secondo una ricerca dell’Arcigay, infatti, il 45% delle persone transessuali ha visto respinta la propria candidatura per un posto di lavoro a causa della propria identità sessuale. In una ricerca condotta negli Stati Uniti da American Foundation for Suicide Prevention e dal Williams Institute, UCLA School of Law, il tasso dei tentati suicidi della popolazione transessuale è pari al 44%. Fra questi, il 53% ha dichiarato di averlo fatto dopo aver visto respinta la propria candidatura di lavoro. Nonostante i dati sconvolgenti, Arianna intende lanciare un messaggio positivo: nonostante l’ennesima forte delusione, la protagonista troverà la forza per reinventarsi e ripartire, schierandosi al fianco di chi quotidianamente combatte contro qualsiasi forma di discriminazione.Il cortometraggio ospita nel cast, a fianco del protagonista, l’attrice siciliana Stella Egitto, fra gli interpreti principali di In guerra per amore di Pierfrancesco Diliberto (Pif), e Giampiero Judica, che vanta, nella sua lunga carriera fra teatro, televisione e cinema, la partecipazione a importanti produzioni internazionali come la serie Boardwalk Empire.