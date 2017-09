VIAEMILIADOCFEST 2017 - Al via il contest online

22/09/2017, 10:21

15 film in concorso, documentari da guardare e votare online, cnque premi e un evento da non perdere. La settima edizione di, realizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e cinemaitaliano.info continua a portare avanti la diffusione su larga scala e lo scambio del genere documentario.Dal 18 settembre fino al 7 novembre 2017, il pubblico potrà vedere e votare le opere attraverso il sito www.viaemiliadocfest.com , indicando fino a tre preferenze. L’opera più votata si aggiudicherà il "Premio del Pubblico Web 2017", mentre una Giuria composta da professionisti del settore designerà il vincitore del "Premio della Giuria ViaEmiliaDocFest 2017". Sempre presente il “Premio cinemaitaliano.info”, e il “Premio D.E-r” ai quali si aggiunge il “Premio Opere Prime”riconoscimento unicamente rivolto alle opere prime o ai documentari realizzati all’interno di scuole di cinema.Alcuni dei film in concorso sono già nei circuiti festivalieri altri sono inediti. Quest'anno sul portale si trova un’eterogeneità dei prodotti: dai documentari sperimentali alle opere più tradizionali; dai documentari che raccontano storie nazionali e biografie particolari, a quelli che ritraggono sguardi nostrani su mondi lontani.Non mancano i documentari sull’immigrazione, tematica sempre attuale.I lavori premiati sbarcheranno fisicamente a Modena dove dal 9 al 12 novembre in cui terrà l’evento diin cui si premieranno i vincitori della kermesse e si potranno visionare le opere arrivate in finale.