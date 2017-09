TALLIN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL XXI - In concorso "Tito il Piccolo"

24/09/2017, 10:59

Simone Pinchiorri



Annunciati i primi titoli in concorso al, in programma dal 17 novembre al 3 dicembre 2017. Tra questi troviamo anche "", della filmmaker italiana Paola Randi, in anteprima internazionaleQueste le opere inserite, finora, nel concorso ufficiale:- "A Thought of Ecstasy" di RP Kahl (Germania/Stati Uniti/Svizzera)- "Asphyxia" di Fereydoun Jeyrani (Iran)- "Bangzi Melody" di Dasheng Zheng (Cina)- "Granny" di Devashish Makhija (India)- "The Eternal Road" di AJ Annila (Finlandia/Estonia/Svezia)- "The Manslayer. The Virgin. The Shadow" di Sulev Keedus (Estonia)- "Excavator" di Lee Ju-Hyoung (Corea del Sud)