L'ISOLA DI PIETRO - Su Canale 5 dal 24 settembre

Una scena de "L'Isola di Pietro"



22/09/2017, 08:38

È stata presentata oggi in conferenza stampa a Milano la serie tv” che segna il ritorno in televisione died è interamente ambientata a in Sardegna.La serie tv andrà in onda dal 24 settembre 2017 in prima serata su Canale 5 ed è prodotta per Mediaset da Lux Vide (I Medici e Don Matteo tra i tanti successi).Alla conferenza stampa hanno partecipato Gianni Morandi, i produttori Matilde e Luca Bernabei, Daniele Cesarano direttore Fiction Mediaset, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, il regista Umberto Carteni e gli interpreti principali. Per la Sardegna era presente Nevina Satta, direttrice della Fondazione Sardegna Film Commission, in rappresentanza delle istituzioni isolane - in primis l’Assessorato regionale al Turismo - che hanno reso possibile la realizzazione della serie tv in Sardegna.La serie è beneficiaria di due fondi della Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna (Fondo Sardegna Ospitalità e Fondo Filming Cagliari insieme al Comune di Cagliari), ed ha usufruito dell’assistenza della Fondazione nelle fasi di sviluppo e pre-produzione, in particolare per l’organizzazione degli scouting per la scelta delle location, per i casting, la permessistica per le riprese e la condivisione delle banche dati dei professionisti dell’audiovisivo in Sardegna: molti infatti gli attori e i tecnici sardi coinvolti nel cast e nella troupe.«Mi sembra che questa serie sia venuta molto bene, lo dico da spettatore perché guardo molte fiction che vanno in onda» ha commentato scherzosamente Gianni Morandi che interpreta il protagonista della serie, «abbiamo avuto la fortuna di un cast meraviglioso, abbiamo vissuto quattro mesi insieme e siamo stati molto bene in un’isola che ci ha accolto veramente con grande affetto»." - ha sottolineato il regista- ""." - ha dichiarato l’Assessore, ""." - ha affermato. Presidente di di Lux Vide, commentando la scelta di adottare sul set il protocollo green elaborato dalla Fondazione. Bernabei ha confermato che l’impegno della società per rispettare e proteggere il territorio sardo è in perfetto accordo con l’operazione di valorizzazione dell’autenticità e della sostenibilità del territorio, oltre che con il diretto coinvolgimento dei comuni che hanno ospitato la produzione, tra cui: Carloforte, Calasetta, Portoscuso, Cagliari e Carbonia.La fiction “” è stata girata nel rispetto del protocollo ambientale della Sardegna Film Commission. A partire dal 2014 - e come prima film commission regionale italiana - la Fondazione si è impegnata a favorire le produzioni green sull’isola e a comunicare l’importanza di una filiera cine-tele-audiovisiva sempre più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico. “” è una guida che ha il triplice scopo di aiutare filmmaker e società di produzione ad adottare soluzioni semplici e pratiche per limitare l’impatto ambientale dei set, risparmiare risorse e condividere un modello di sviluppo innovativo e sostenibile." - ha commentato a chiusura, direttrice della Sardegna Film Commission, "".