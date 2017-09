GOMORRA LA SERIE 3 - A novembre al cinema e poi in tv

Gomorra 3



Novitā in vista per la terza stagione di "": in attesa di vedere le nuove puntate su Sky Atlantic, a partire, Sky e Vision Distribution tentano anche la strada del grande schermo per le prime puntate della fiction, in programmaProdotta da Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film, da un'idea di, la terza stagione č diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini. Nel cast Marco D'Amore (Ciro di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell'Anna (Patrizia) e Cristina Donadio (Sciančl).La storia riprende lā dove ci aveva lasciato l'ultimo episodio: Pietro (Fortunato Cerlino) č appena morto, lasciando un vuoto di potere che appare incolmabile. Ciro ha avuto la sua vendetta, ma i suoi sogni e la sua famiglia sono distrutti e di questo vuoto non sembra voler approfittare, mentre Genny sembra aver vinto la sua partita, ma deve capire come gestire insieme i due mondi, Roma e Napoli Nord, quest'ultimo ereditato da suo padre. E se Sciančl ha perso un figlio, Patrizia ha perso un compagno: anche nel loro futuro si stende l'ombra dell'incertezza. A chi vorrā regnare sull'impero costruito da Pietro Savastano, non basterā convincere i nemici di ieri a diventare gli alleati di domani.