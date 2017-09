GATTA CENERENTOLA - Ottimi incassi nel primo week end in sala

Locandina "Gatta Cenerentola"



18/09/2017, 17:15

126.000 euro di incasso: è questo il lusinghiero responso del box office al primo week end nei cinema di “”, il film d'animazione tutto italiano prodotto da Mad Entertainment con Skydancers che sta diventando un piccolo caso, rinnovando i fasti raggiunti dalla Gabbianella e il Gatto quasi vent’anni fa.Presentato alla 74a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in concorso nella sezione Orizzonti, Gatta Cenerentola ha messo d’accordo tutti, dal sud al nord, nonostante sia un film in cui i personaggi per buona parte parlano in lingua napoletana. La pellicola, diretta da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, dopo le recensioni entusiastiche dalla critica a partire dalla rivista americana Variety, che lo ha definito uno dei migliori film d'animazione degli ultimi anni, ha trovato un pubblico ampio ed eterogeneo." - commenta, presidente di Cartoon Italia – "".Il successo in sala ha avuto alcuni picchi interessanti. A Napoli il cartone italiano ha addirittura battuto il colosso americano Pixar, con ben 2.000 presenze in più di Cars 3.