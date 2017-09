LA GRANDE ABBUFFATA V - I vincitori

17/09/2017, 13:56

La serata finale della quinta edizione de “”, concorso di cortometraggi a tema enogastronomico, si è tenuta sabato 16 settembre 2017 presso le Cantine Tenuta Matilde Zasso, prestigiosa azienda vitivinicola campana con sede a Pozzuoli, in un appuntamento conviviale aperto da una visita guidata dell’azienda e culminato con la proclamazione del miglior cortometraggio e la degustazione di vini D.O.C. e prodotti tipici dei Campi Flegrei, offerti in collaborazione con la salsamenteria Sarracino Sciaccuttiell di Marano di Napoli.La rassegna, organizzata all’interno della XII edizione di Malazè, kermesse EnoArcheoGastronomica promossa dall’associazione Campi Flegrei a Tavola, ha presentato opere cinematografiche che esaltano il legame tra il linguaggio delle immagini e il mondo del cibo e dell’enologia.La giuria di esperti - composta da Michelangelo Messina, direttore artistico Ischia Film Festival; Nando Paone, attore; Ignazio Senatore, giornalista e critico cinematografico; Ilaria Urbani, giornalista e scrittrice; Valerio Vestoso, regista - ha attribuito ila “”, di Teemu Nikki.Oltre al vincitore ufficiale, scelto dalla giuria tecnica, gli spettatori presenti in sala hanno assegnato il, messo in palio dalle Cantine Tenuta Matilde Zasso, al cortometraggio “”, di Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis.Ad arricchire la serata, la proiezione fuori concorso del documentario "”, da un’idea dell’artista Vincenzo Aulitto, per la regia di Costantino Sgamato, e una mini esposizione di opere inedite dal titolo “EAT”, realizzate da Giuseppe Piscopo: una metafora sui comportamenti umani e i suoi condizionamenti, sulle modifiche dell’ambiente e sull’alimentazione.La rassegna “” si avvale della direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone e della regia tecnica di Maria Di Razza.