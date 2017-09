CONTROFIGURA - Remake di un film che non c'è

Controfigura



20/09/2017, 16:22

Carlo Griseri



In principio c'era un film, "" ("", in originale), diretto danel 1968. Al centro della storia un uomo, Ned Merrill (interpretato da), che decide di tornare a casa dal lavoro tuffandosi in tutte le piscine della zona residenziale in cui vive. Un ritorno "a nuoto" che sarà per lui anche l'occasione di rivedere alcune persone del suo passato e ripensare decisioni prese.L'idea di fondo di "The Swimmer" viene ripresa daper il suo "", in cui l'azione si sposta a Marrakech e diventa lo spunto per un nugolo di pensieri sul sé, sul cinema, sulla riproduzione delle immagini e quant'altro... Il curioso e geniale spunto di partenza non ha più Lancaster in scena, mae "le" sue controfigure, in un gioco di specchi in cui è difficile capire chi sia chi, chi stia provando le scene per chi (al gioco si prestano anche le figure femminili, con"specchio" di Nadia Kounda, o viceversa).Il film sul film diventa una riflessione che si contorce su se stessa, il meccanismo diverte e affascina per un po' ma infine inizia a stancare, prima che l'attenzione torni desta per la scena-madre re-interpretata da Timi e Golino. Divertissement artistico, esperimento meta-cinematografico e sfida attoriale che meritano una visione, ma l'impressione a fine film è quella di un gioco che avrebbe potuto (dovuto?) significare molto di più.