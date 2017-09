SQUADRA MOBILE - OPERAZIONE MAFIA CAPITALE - Su Canale5 in prima serata dal 13 settembre

Giorgio Tirabassi in "Squadra Mobile - Operazione Mafia Capitale"



13/09/2017, 15:07

Dopo il grande successo della prima stagione, mercoledì 13 settembre 2017, in prima serata su Canale 5, torna "" con Giorgio Tirabassi e Daniele Liotti. La serie Mediaset, prodotta da Taodue e diretta dal regista, in questa nuova stagione avrà come filo conduttore l'indagine che ha sconvolto Roma negli ultimi anni e che per la prima volta in assoluto viene raccontata in tv: l. Al centro del lavoro dei poliziotti della "squadra" ci sarà questo nuovo, importantissimo, tema di attualità: grazie al lavoro della Procura di Roma è stata scoperchiata la rete di malaffare, corruzione e criminalità che ha contaminato le istituzioni, il mondo economico e imprenditoriale della capitale. Vedremo dall'interno i meccanismi di funzionamento di una ragnatela criminale fatta di ricatti, complicità e violenza e, dall'altra parte, le tecniche investigative che hanno permesso di portare alla luce la verità.Non mancheranno, nel corso delle otto puntante, altre linee di racconto di grande interesse, prima fra tutti la caccia al latitante Claudio Sabatini l'ex collega corrotto di Ardenzi interpretato da Daniele Liotti, che era fuggito al termine della prima serie. Sabatini, ormai diventato a tutti gli effetti un pericoloso criminale, e sempre aiutato dalla sua amante Vanessa, continuerà la sua sfida mozzafiato a Roberto Ardenzi (Giorgio Tirabassi). Nel corso delle puntate, come nella prima serie, avranno però anche spazio i casi di violenza domestica, di stalking, e di quella microcriminalità (usura, rapine, ricatti) che minano la serenità della vita quotidiana. Ad affrontarli, facendo leva come sempre sull'intuizione e su una grande umanità nei confronti delle vittime, saranno ancora i personaggi che hanno conquistato l'affetto e la simpatia del pubblico nella prima stagione.