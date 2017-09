IL COLORE NASCOSTO DELLA COSE - Al Cinema Borsalino di Camaiore

Una scena del film "Il Colore Nascosto delle Cose"



È stato presentato fuori concorso la scorsa settimana alla 74a Mostra del Cinema di Venezia e dal 14 settembre 2017 alle 21:15 sarà al Cinema Borsalino di Camaiore (LU): è, l'ultimo film diretto da, che vede protagonisti Valeria Golino e Adriano Giannini.La Golino qui interpreta Emma, osteopata non vedente la cui vita cambierà dall'incontro con il pubblicitario Teo - Giannini - un uomo in fuga da sé stesso.Soldini aveva già trattato il tema della cecità con l'interessante documentario "", uscito nel 2013.A Venezia il film è stato ha ricevuto il Premio Sorriso diverso per la migliore opera a carattere sociale, il Premio Lizzani dell'ANAC e il Civitas Vitae per la delicata tematica trattata.