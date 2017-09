PERSO III - Dal 23 settembre al 1 ottobre a Perugia

13/09/2017, 14:59

Dal 23 settembre al 1 ottobre il capoluogo umbro diventerà crocevia del documentario sociale con la terza edizione del: ospiti da tutto il mondo e tanti nuovi sguardi cinematografici, attenti e originali, sulla nostra realtà. I titoli in concorso – divisi in cinque categorie – sono oltre trenta, con un ricco programma che prevede incontri, dibattiti, convegni ed eventi collaterali, oltre alle decine di proiezioni che animeranno le quattro sale del centro storico: Méliès, PostModenissimo, Sant’Angelo e Zenith. Tutti gli eventi, come di consueto, saranno ad ingresso gratuito.Questa mattina in conferenza stampa sono intervenuti l'assessore alla cultura della Regione Umbria(""), il Sindaco di Perugia(""), il presidente della Fondazione La Città del Sole - Onlus("").L’edizione 2017 presenta importanti novità e "cambi della guardia". In primis la neo-presidenza di, un documentarista tra i più accreditati e premiati nel panorama italiano del Cinema del Reale, portatore di una visione cinematografica originale sempre improntata alla ricerca sui linguaggi e connotata da un forte impegno sociale: "" - ha sottolineato - "".Nuova anche la Direzione artistica, conovvero i giovani esercenti cinematografici che hanno realizzato il PostModernissimo, primo multisala dell'acropoli perugina. Il punto di vista nuovo che hanno voluto portare nella selezione del PerSo Award parte dalla presa di coscienza di un mondo in cui la guerra rimane il motore dei destini dei popoli: "" - hanno puntualizzato - "". Non a caso, ad aprire il festival sarà l’anteprima italiana fuori concorso "