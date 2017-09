IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE - In uscita la soundtrack

12/09/2017, 19:02

Antonio Capellupo



E' una colonna sonora dal taglio emozionale quella che Gian Luigi Carlone ha realizzato per "".Il film, presentato recentemente fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, ha per protagonisti Valeria Golino e Adriano Giannini, e proprio al personaggio principale, la non vedente "Emma", sono ispirate diverse tracce dell'album, così come più volte torna tra i nomi dei brani il simbolico "Vicolo cieco".La soundtrack originale è già disponibile sul mercato, edita da GDM Music.