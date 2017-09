FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI LUGANO IV - In apertura e chiusura due documentari svizzeri

12/09/2017, 18:16

Saranno due documentari presentati in prima svizzera ad aprire e chiudere il programma della quarta edizione del. Due lavori di grande intensità che racchiuderanno tra loro un programma composto da altri 18 lungometraggi, a cura dei co-direttori Olmo Giovannini e Antonio Prata, che sarà annunciato nella sua interezza martedì 26 settembre.Alla serata d’apertura, martedì 10 ottobre 2017 (ore 20:30), verrà mostrato "" di Jiu-linag Wang, presentato in prima mondiale all’ultimo Sundance Festival. Il documentario si concentra sul grande paradosso della Cina, potenza economica faro a livello mondiale e al contempo maggiore importatrice di rifiuti plastici, provenienti soprattutto dall’Occidente. Uno scorcio intenso della realtà stravolta delle famiglie che vivono in mezzo ai rifiuti, facendone il proprio lavoro e la propria casa, che pone importanti interrogativi legati alla coscienza etica ed ecologica del consumo internazionale.Domenica 15 ottobre 2017 (ore 20:00), il festival si congederà invece dal proprio pubblico con "", di Laura Poitras, dedicato al controverso personaggio di Julian Assange. Il film, bloccato per un anno dalle azioni legali dello stesso fondatore di WikiLeaks, si inserisce nel solco del precedente lavoro di Laura Poitras, Citizenfour, che era valso alla regista statunitense il premio Oscar nel 2015. Dopo Edward Snowden, l’oggetto del lungo e complesso lavoro d’indagine della regista, si concentra in questo film sulle azioni, i sogni e i paradossi di Assange e del suo entourage. Un documentario dalle tinte thriller, che affronta temi fondamentali come la libertà dell’individuo e la libertà di espressione, nella loro nuova dimensione nell’epoca di internet.Fra le novità organizzative di questa edizione invece, vi sarà la possibilità di acquistare biglietti in prevendita e abbonamenti direttamente sulla piattaforma Biglietteria.ch. I biglietti per "" e "" saranno disponibili già da mercoledì 13 settembre.