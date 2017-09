FERRANTE FEVER - Evento al cinema il 2-3-4 ottobre

Locandina "Ferrante Fever"



12/09/2017

" di Giacomo Durzi, ideato e scritto con Laura Buffoni, uscirà al cinema il 2. 3 e 4 ottobre 2017 come evento speciale, distribuito da QMI Stardust.Il viaggio di uno straordinario successo che parte dai vicoli di Napoli e arriva in America.L'opera di Elena Ferrante, i luoghi, i protagonisti dei suoi romanzi attraverso lo sguardo di grandi personaggi e testimoni d’eccezione.Il film è una produzione MALìA con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Arte, QMI in associazione con Inoxfucine Group Srl ai sensi delle norme sul Tax Credit ed è stato ritenuto film riconosciuto di interesse culturale con contributo economico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Cinema e realizzato con il sostegno di Film Commission Regione CampaniaProdotto da Alessandra Acciai, Giorgio Magliulo, Roberto Lombardi.