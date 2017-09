20 anni de LA VITA E' BELLA - Benigni saluta gli spettatori

Roberto Benigni firma la Limited Edition de "La vita è bella"



11/09/2017, 09:55

In occasione del 20° anniversario dall’uscita in sala de “”, il film dipremiato con 3 Oscar® sarà pubblicato in una nuova prestigiosa edizione accompagnata negli extra da un’intervista esclusiva rilasciata dal regista.CG Entertainment ha riservato per i suoi fan una sorpresa: in esclusiva a questo link è possibile prenotare la versione celebrativa che comprende il Dvd + il Blu Ray in edizione limitata (500 pezzi), numerata e autografata da Roberto Benigni e Nicoletta Braschi; inoltre, tutti coloro che prenoteranno la copia dal sito di CG entertainment (questa versione non è disponibile altrove) entro il 2 ottobre vedranno pubblicato il loro nome all’interno del cofanetto.