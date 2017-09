LA CHIMERA - Il 12 settembre al Palazzo delle Arti di Napoli

09/09/2017, 16:43

Dopo il successo della proiezione alla 74esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, fuori concorso alla, il documentario \"\", che racconta la storia dell\'abbattimento delle Vele di Scampia, sbarca al PAN per la prima a Napoli. La presentazione alla stampa si svolgerà martedì 12 settembre al Palazzo delle Arti di via Dei Mille a partire dalle 10 alla presenza dell\'assessore alle Politiche per il diritto alla Casa, Enrico Panini, del dei registiede degli attori,e Omero Benfenati, occupanti e voce attiva del Comitato Vele, che accompagnano le telecamere nei corridoi di quegli alloggi, nelle case e nelle stanze dei cittadini di Scampia.Nel corso della conferenza, l\'assessoreillustrerà anche le prossime fasi del progetto Re-Start Scampia, finanziato dal governo attraverso il bando periferie per l\'abbattimento delle Vele e la rigenerazione urbana del quartiere.