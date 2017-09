SCIACCA FILM FESTIVAL X - Presentati i concorsi e tutti gli eventi

Stella Egitto



09/09/2017, 16:12

Dopo la prima fase celebrativa del mese di agosto all'Atrio Superiore del Comune di Sciacca, lo“torna a casa” riproponendo dal 13 al 17 settembre la consolidata formula del festival all'interno del Complesso Monumentale della Badia Grande di Sciacca.Per la decima edizione, ci saranno innanzitutto le tre sezioni in concorso (Cortometraggio, Lungometraggio e Documentario) a testimonianza di un occhio attento al presente attraverso quanto di interessante si muove nel cinema contemporaneo in Italia, alcuni film in concorsosaranno delle prime assolute come “” di Alessandro Rak e “” di Edoardo Winspeare, appena presentati alla Mostra del Cinema di Venezia.Ci sarà spazio anche quest'anno per le ormai consuete sezioni “Incontri con l'Autore” e “Spazio Arena”.Novità tra le sezioni di quest'anno, “Nuovo cinema africano”, che si propone di portare “altro” da chi vive direttamente l'Africa, una sezione curata da Enrico Chiesa, storico ed esperto di cinema e animatore del progetto “Africa Love”.Madrine d'eccezione in occasione del decennale del festival, due attrici: la grande, espressione pura della teatralità siciliana e, giovane attrice siciliana già considerata un vero talento tra la nuova generazione di attrici italiane.Evento tra gli eventi, alla decima edizione dello Sciacca Film Fest anche il miticofilm concerto di David Gilmour “Live at Pompeii” in 4K e Dolby Amos dal regista Gavin Elder.Non mancherà poi tutte le sere l'intrattenimento targato Sciacca Film Fest, con concerti e spettacoli. In questa edizione, tra gli “Eventi Extra”: “” di Loris e Lucilla, uno spettacolo magico interattivo con il coinvolgimento del pubblico.