VENEZIA 74 - I vincitori dei Premi Arca CinemaGiovani

08/09/2017, 17:01

Con il consueto giorno di anticipo sui Leoni d'Oro, lehanno proclamato i loro vincitori:" di Samuel MaozMotivazione: Per averci suggestionato con un’opera in cui forma e contenuto evolvono in modo complementare nel degenerare degli eventi e come il ciclo ineluttabile dei passi del foxtrot muovono atto dopo atto da un genere all’altro, che ci riconduce alla posizione di partenza.Per la sua tragica riflessione sulla imprevedibilità della vita, e l’incapacità di sfuggire ai disegni di un fato ineluttabile e ad una catena di eventi determinati tanto dal destino quanto dalle scelte individuali.Per aver messo in luce in modo surreale e grottesco l’assurdità della guerra raccontandone “la presenza” invisibile ma incombente instillata nelle menti di soldati e civili.(una selezione trasversale che attinge da tutte le sezioni competitive presenti alla Mostra del Cinema)" di Giorgio FerreroMotivazione: Per aver creato un'opera fuori da ogni canone cinematografico convenzionale, che con coraggio si eleva al di sopra dello standard del cinema italiano, nonostante le risorse limitate a disposizione. Per l'accurata riflessione sul consumismo che non scade mai nella retorica banale. Per il suo linguaggio innovativo, simbiosi perfetta fra sonoro, immagini e narrazione, volto a sollecitare tutti i sensi dello spettatore fondendoli in un'esperienza ipnotica. Per aver individuato nel suono un innovativo mezzo di narrazione e nel rigore dogmatico della fotografia un'affascinante strumento che plasma i luoghi descritti.