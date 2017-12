SOME PREFER CAKE 2017 - Omaggio a Luki Massa

Luki Massa



08/09/2017, 12:09

, il festival internazionale di cinema lesbico, ricomincia dopo due anni di sospensione e ad un anno dalla morte della sua creatrice Luki Massa, a cui questa IX edizione è dedicata.La kermesse cinematografica, diretta da Marta Bencich, si svolgerà, e presenterà anche questa volta la migliore produzione filmica a tematica lesbica, con uno sguardo attento anche alle web serie, proposta nel circuito internazionale dei festival di cinema LGBTQ. Film e documentari spesso a produzione indipendente, mai diffusi dalla grande distribuzione mainstream, e quindi visibili solo attraverso il prezioso lavoro di visibilità e fruizione svolto dalla rete dei festival italiani, di cui Some Prefer Cake fa parte.Fra questi anche il documentario(USA, 2016, trailer): storia del “The Catch” di Los Angeles, la più antica discoteca di proprietà nera in America, frequentata da gente di tutti i tipi, tra cui celebrità come Sharon Stone e Madonna, e della sua coraggiosa proprietaria Jewel Thais-Williams, imprenditrice e attivista lesbica. Il film, presentato in diversi festival internazionali, apre il festival con il ritratto di una lesbica tenacemente impegnata a creare “safe spaces” per la propria comunità: un omaggio ideale al percorso di, regista, sceneggiatrice, fotografa, attivista politica, studiosa di storia e cultura lesbica, in particolare di immaginario nel cinema lesbico. Una donna libera, eclettica e tenace, che con la sua attività instancabile ha arricchito di cultura e immaginazione la città di Bologna, creando spazi sicuri e liberi per le lesbiche e le donne, a cui sabato 23 sarà dedicato un omaggio con una tavola rotonda di ricordo politico, la proiezione dei suoi corti, letture di poesie e musica dal vivo. Tutti i film saranno sottotitolati e accessibili alle persone sorde.Il Festival si svolgerà al Nuovo Cinema Nosadella (Via dello Scalo 21, Via Lodovico Berti 2/7).