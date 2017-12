VENEZIA 74 - Tutti i riconoscimenti FEDIC

Uba scena de "La Vita in Comune"



08/09/2017, 10:59

La Giuria del Premio FEDIC ( Federazione Italiana dei Cineclub), giunto alla 24° edizione, presieduta da Ugo Baistrocchi e composta da Marco Asunis, Alfredo Baldi, Nino Battaglia, Carlotta Bruschi, Giuliano Gallini, Ferruccio Gard, Carlo Gentile, Franco Mariotti, Paolo Micalizzi e Giancarlo Zappoli ha attribuito il Premio FEDIC destinato," all'opera che meglio riflette l'autonomia creativa e la libertà espressiva dell'autore" al film" di Edoardo WINSPEARE ( Sezione Venezia - Orizzonti )Motivazione: Perchè il regista raccontando con immagini solari e vive le vicende del paesino di Disperata riesce a trasformare situazioni drammatiche in commedia di valore universale, a volte con sottile ironia, pur mantenendo la coerenza della sua filosofia di autore indipendente e fieramente locale con la speranza di un riscatto sociale-.La Giuria assegna inoltre una Menzione Speciale FEDIC al filmNICO, 1988 di Susanna Nicchiarelli ( Sezione Venezia - Orizzonti )Motivazione: Perchè racconta senza indulgenza, con un analisi dolente e partecipata, la parabola esistenziale di Christa Paffgen, nota ai più come Nico, una donna di mezza età che rifiuta la vita normale ed è rifiutata dai conformisti, ma in un momento di riscoperta e di rilancio internazionale viene stroncata da una improvvisa e prematura morte.La Giuria attribuisce poi una( 4° edizione ) destinata " all'opera che propone la scena più significativa legata al cibo e alla alimentazione" al cortometraggio" di Elio Di Pace ( Settimana della Critica - [email protected] Motivazione: Perchè il cibo, la sua preparazione, sono parte integrante del cortometraggio che è ambientato in una cucina dove una madre e una zia preparano pasta al forno e pacchi di caffè da portare al figlio e nipote detenuto a Poggioreale . L' abilità tecnica e narrativa del regista fonde la raffinata immagine retrò utilizzata e rende drammatica una preparazione culinaria che ha un tragico epilogo fuori campo.