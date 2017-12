TEK - Miglior film western al Festigious International Film Festival di Los Angeles

07/09/2017, 15:13

" il primo cyberpunk western italiano diretto dal giovane regista italoamericanoe prodotto da Voce Spettacolo vince ildi Los Angeles aggiudicandosi il premio come. La pellicola ha già conquistato l’nella categoriaal, ha vinto comeall'ed è stato selezionato aldi Hollywood,e alSoddisfazione per la produzione composta da giovani talenti lucani, i quali hanno scommesso sin dal primo giorno nel proprio talento e nel successo di questa nuova tipologia di racconto. Si accendono cosi i riflettori di Hollywood su Matera, Capitale Europea della Cultura 2019." narra la storia di un pistolero solitario alla ricerca di chi ha sterminato la sua famiglia e che vaga per terre desertiche in un futuro distopico. Nel cast Walter Nicoletti, Nando Irene, Giuseppe Ranoia, Cosimo Frascella, Silvia Colucci, Mariangela Caruso, Gabriele Grano e Giulia Rosa Gravela.Il “dream team” della produzione lucana si avvale di professionisti tra cui Giulio De Lorenzo agli effetti speciali, Daniele Valente al sound design, il Maestro Vito Soranno alle colonne sonore. Non mancano i giovani talenti pronti a scommettere sul successo di questo prodotto innovativo: Andrea Bianchi (direttore della fotografia), Brunella Lamacchia (scenografia), Laura Zaccheo, (costumi), Michela Nacci (makeup artist), Massimo Abbatino (musiche), Angelo Lamacchia (matte painting), Vito Nicoletti e Michele Valente (direttori di produzione).