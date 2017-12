ISOLA DEL CINEMA - Due Premi intitolati a Paolo Villaggio

L'Isola del Cinema a Roma



07/09/2017, 14:45

Venerdì 8 settembre 2017 a partire dalle ore 22.00 al Lounge Bar de, di Roma in programma la serata conclusiva di due importanti premi inaugurati da Cinema e Libri, la rassegna nella rassegna dediretta da Giovanni Fabiano. I due premi sono: ile il. Entrambi saranno intitolati a partire da questa edizione al grande. A presentare la serata Giovanni Fabiano supportato da Roberto Ciufoli e Vincenzo Bocciarelli. Sul palco anche la scrittrice Maria Castaldo. In primissima fila i figli del grande autore e attore genovese, Elisabetta e Piero Villaggio, che interverranno insieme a giornalisti, personalità del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo. Ne ricordiamo alcuni, fra tutti: il cantante Alessio Bernabei, la scrittrice Catena Fiorello, le attrici Emanuela Tittocchia e Antonella Salvucci. Verranno assegnati anche i premi speciali della giuria.Allo Spazio Q8 tornano a far parlare di sé i Municipi di Roma, protagonista il V Municipio che proporrà, a partire dalle 19,30, una selezione di lavori di videoarte (Roma V di Phalm Bhuiyan - 1’42”- Nido vuoto di Alessia Barbieri Pomposelli - 2’29” La Ricerca di Alessandro Cives - 4’05”), di cortometraggi (Electrum in vulgo di Maria Teresa San Marco - 5’16”; Centocelle School of Worlds di Nicola Lupo - 12’8”; Prima volta di Myrice Tansini - 9’24”) e di videoclip (Big mountain Country - Fun fun Boogie di Sebastiano Saro Greco - 3’54”; Bue le streghe di Milo Dionisi - 4’02”). A seguire, alle 20.30, in programma un Dibattito con i membri della giuria del concorso: Marco NERI – Regista; Stefano COCCIA – Critico cinematografico; Roberto D’ALESSIO – Responsabile Social Media di Roma Capitale; Enrica MURRU – Responsabile Social Media e Sito Web Informagiovani di Roma Capitale. Alle 20.50 in programma il documentario Pasolini e la terza generazione - di Andrea Natale, scritto da Irene Klara Dini e Paolo Pilati, in arte Tarzanetto. Gli autori saranno presenti. Alle 22.30 Centocelle Stories: unAlle ore 21.30 all’Arena Groupama, per la rassegna Ciak d’Italia, in programma La pazza gioia di Paolo Virzì. Doppio appuntamento al Cinelab alle ore 20-00 con Padiglione 25 di Massimiliano Carboni e alle 22.00 con Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese.