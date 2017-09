VENEZIA 74 - Presentato il cortometraggio "Bad News"

Il cast di "Bad News" a Venezia



06/09/2017, 16:17

Grandi consensi alla 74ª edizione dellaper il cortometraggio "". Tanti gli applausi, nella gremita Sala Tropicana (Italian Pavillon) dell'Hotel Excelsior, per il nuovo progetto diretto dal registae interpretato daA introdurre impeccabilmente la proiezione del cortometraggio, il conduttore televisivo e radiofonico. che ha saputo coordinare al meglio i vari interventi del cast. A commuovere critica e pubblico è la storia di Daniel, un trentenne imprenditore che nel corso degli ultimi due anni ha inventato un lavoro insolito ma di forte impatto: la gente lo paga per far credere a qualcun altro di essere malato e con pochi mesi di vita. Persone in difficoltà, bloccate, che non riescono più a vivere veramente e che vengono così convinte a spendere al massimo il poco tempo rimasto e, senza accorgersene, a innamorarsi nuovamente della vita." - ha dichiarato il regista Petrelli nel corso della conferenza stampa. Presente in sala anche il protagonistache ha raccontato: "".Presenti all'incontro, inoltre, gli attori Pino Calabrese e Fabio Aquilone, oltre ai produttori Paolo Bernardini e Diego Panadisi e Giuseppe Mercadante. Gran finale, in serata, all'insegna di un affollato dinner-party presso la Terrazza Biennale, caratterizzato da esclusivi piatti e vini pregiati, a cura dello chef Tino Vettorello