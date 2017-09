VENEZIA 74 - La Sardegna a Venezia con due corti sull'immigrazione

"Futuro Prossimo" di Salvatore Mereu



06/09/2017, 15:16

Si parla ancora di Sardegna alla Mostra del Cinema di Venezia, che sarà presente venerdì 8 settembre 2017 con "" firmato dal regista dorgalesee "" prodotto dalla casa di produzione sarda Ombre Rosse." , evento speciale adè stato realizzato con gli studenti dell'ateneo universitario di Cagliari e interpretato da attori migranti non professionisti, perché come afferma il regista «dobbiamo zavattinamente interrogarci sulle vite che stagnano nei centri di accoglienza, che fuoriescono in città, in attesa che qualcuno scriva per loro un avvenire».", prodotto dalla giovane società cagliaritana Ombre Rosse è uno degli 11 progetti finalisti (su oltre 300 proposte) di, il bando del Mibact dedicato alle tematiche dell’integrazione, ed è sostenuto dalla Sardegna Film Commission.Il film racconta la storia di un bambino africano di 10 anni che, insieme ai suoi compagni di casa famiglia, passa una giornata in una piscina romana. La regia é in questo caso di Kassim Yassin Saleh, giovane regista del Gibuti, scritto dallo stesso regista insieme ad Heidrun Schleef." - sottolinea, direttore della Sardegna Film Commission della Regione Autonoma della Sardegna. "".